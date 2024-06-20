Трупы сильно разложились: убитые мать и дочь пролежали мертвыми две недели

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

17 июня в деревне Киково Псковской области, где проживают всего 13 человек, нашли тела двух женщин. Трупы успели сильно разложиться, но личности погибших удалось установить — ими оказались мать и дочь возрастом 65 лет и 41 год. Позже были задержаны подозреваемые в двойном убийстве — также мать и дочь. NEWS.ru разбирался, что произошло в деревне, и поговорил с местными жителями, которые знали убитых женщин.

Что известно об убийстве женщин

Тела двух местных жительниц были найдены на приусадебном участке в деревне Киково Дедовичского района, сообщили в Следственном комитете РФ по Псковской области. Труп одной из них лежал на улице, другую нашли в подвальном помещении частного дома. До этого обе женщины считались пропавшими без вести, уточняет «АиФ-Псков». По данным издания, преступление произошло в середине мая, однако поиски начались лишь две недели спустя.

Как рассказали порталу в пресс-службе УМВД по Псковской области, первой тревогу забила соседка пропавших женщин. Она рассказала, что ее знакомые долго не выходят на связь, а их дачный участок зарос травой и сорняками.

17 июня в полицию сообщили об обнаружении на приусадебном участке двух тел. На место происшествия приехали следователи, сотрудники полиции, судебные эксперты. Было установлено, что убитые — пенсионерка Валентина и ее дочь Светлана, о которых говорила соседка. Следователи осмотрели место происшествия и возбудили уголовное дело по статье «Убийство двоих и более лиц». Как сообщает «АиФ-Псков», тела успели сильно разложиться на жаре, поэтому установить способ убийства на момент публикации материала не представляется возможным.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Кого подозревают в расправе над женщинами

По подозрению в убийстве были задержаны две жительницы того же района. Ими оказались мать и дочь: первой 45 лет, второй — 29. По данным местных СМИ, обе состоят на учете у психиатра и ранее имели проблемы с законом. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Что могло спровоцировать конфликт

Как рассказали изданию «АиФ-Псков» в пресс-службе СК по области, дом, в котором нашли тела, принадлежит младшей из двух женщин, подозреваемых в убийстве, то есть 29-летней дочери. В тот день жертвы пришли к ним в гости из соседнего села по приглашению матери, уточняет портал.

Женщины вместе пили алкоголь, когда внезапно застолье переросло в потасовку. Как отмечает издание, ссора произошла «на почве личной неприязни».

Фото: vk.com/pskov.sledcom

Что говорят местные об убитых и подозреваемых

Киково — маленькая деревня, расположенная в 8 км от районного центра Дедовичи. Согласно статье в «Википедии», в 2000 году в ней проживало всего 33 человека. На сайте «Банк городов» указано, что в 2020 году население деревни составляло всего 13 человек.

Как рассказала корреспонденту «России 1» родственница убитых женщин Наталья Грачева, ее двоюродная сестра Светлана была хорошим человеком, ухаживала за престарелой бабушкой, держала дом в чистоте, однако часто злоупотребляла алкоголем.

Другая жительница Киково Валентина Василенко рассказала журналистам, что помнит Светлану еще ребенком. Она упомянула, что девочка долгое время не умела читать и писать, а также подтвердила, что Светлана выпивала.

Жители Киково говорят, что дом, в котором нашли тела, считался заброшенным. Они утверждают, что раньше он принадлежал одной из убитых женщин, передает «Россия 1». Местные в разговоре с корреспондентом отмечают, что до этого в деревне было спокойно, и сокрушаются, что теперь в их селе вряд ли кто-то захочет жить.

Фото: vk.com/pskov.sledcom

Нигде не работали, постоянно где-то болтались

Знакомый убитых женщин Сергей Гайдук рассказал NEWS.ru, что хорошо знал Валентину и ее дочь Светлану. Раньше они жили по соседству — в деревне Пожеревицы. По словам Сергея, Валентина нигде не работала с момента развала совхоза в Дедовичском районе и перебивалась временными подработками. Позже Валентина с дочерью переехала жить в Киково к пожилой матери, но иногда она приезжала в Пожеревицы на почту за пенсией, добавил Сергей.

«Они были безобидными, правда, любили выпить. Валентина была безотказна, всегда готова была помочь с подработкой. Она часто находила „халтуру“ и всегда делилась тем, что ей там давали», — вспоминает Гайдук. Он добавил, что дочь Валентины Светлана никогда не работала, сколько он ее помнит.

Жительница Дедовичей Надежда рассказала NEWS.ru, что знала обеих женщин, но близко они не общались.

«Они просто пили и постоянно где-то болтались, а убили их на родине, где жила мать Валентины», — рассказала Надежда в беседе с NEWS.ru.

В группе «Дедовичи и наша жизнь» в социальной сети «ВКонтакте» жители района активно обсуждают происшествие и предполагают, что подозреваемые могут быть родственниками убитых женщин. Надежда добавила, что знает, о ком идет речь, но называть их имена не будет, поскольку идет следствие.

«Это их родственники психические, я их знаю, они периодически лежали в психушке», — прокомментировала собеседница публикацию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие еще громкие преступления совершали в нетрезвом виде

В конце мая жителя Рязани приговорили к девяти годам колонии за убийство собственного сына накануне Нового года. Родственники повздорили, и нетрезвый отец схватился за нож. 55-летний мужчина несколько раз ударил сына в живот, потерпевший умер спустя несколько дней в больнице.

В Санкт-Петербурге полиция недавно возбудила уголовное дело по факту гибели солистки группы Una Анастасии Котовой. Ее бойфренд Артем Табачук обратился в полицию 15 мая и сообщил, что девушка лежит вся в крови после драки. Певица от полученных травм скончалась на месте. Подозреваемый 31-летний Табачук признался, что был пьян. Следствие полагает, что он не менее 15 раз ударил подругу ногой по голове.

В Ивангороде Ленинградской области местный 41-летний житель задержан по подозрению в убийстве 71-летней матери. 78.ru пишет, что подозреваемый, после того как зарезал мать, ходил по улице пьяным в окровавленной одежде и кричал на прохожих.

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