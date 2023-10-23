Труп женщины обнаружен в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изрезанный труп женщины обнаружен в подъезде одного из домов в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. Как уточняется, тело случайно нашел проходивший мимо мужчина.

Издание сообщает, что информация о находке в парадной одного из домов по Старо-Петергофскому проспекту поступила от петербуржца в экстренные службы днем в воскресенье, 22 октября. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело 36-летней жительницы дома с множественными колото-резанными ранами лица, шеи, кистей и туловища.

Видеонаблюдение в подъезде отсутствовало, пишет издание. Представители правоохранительных органов собрали на месте необходимые улики. Тело было направлено в морг для точного установления причин смерти.

Ранее 15-летний студент колледжа устроил стрельбу из пневматического пистолета в центре Санкт-Петербурга. Как выяснилось, подросток пытался отобрать у сверстника электронную сигарету. Получив отказ, подросток достал пневматический пистолет и 12 раз выстрелил в сверстника, а потом нанес ему удары кулаками. Агрессор был задержан полицией, в отделении он признал свою вину.