Труп выброшенного на берег Курил огромного кита попал на видео

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Мертвого полосатого кита огромных размеров выбросило на берег Курильских островов, сообщает РЕН ТВ. Телеканал также опубликовал видео, на котором видно труп млекопитающего длиной около 20 метров. По словам рейдовчанина Виталия Крутских, еще два-три дня назад берег был пустой.

Как стало известно каналу, тушу обнаружили 22 июня за бухтой Парусной. Предварительно, у финвала нашли свежую рану на голове возле левого глаза, однако есть сомнения, что она могла привести к гибели животного. Местные жители не смогли вспомнить случаев, когда в Охотском море на берег выбрасывало настолько крупных млекопитающих.

Ранее краснокнижного кита по имени Станислав, который запутался в сетях около села Териберка в Кольском районе Мурманской области, удалось спасти. По словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, операция по спасению длилась два часа. После нескольких неудачных попыток специалисты смогли накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею животного.

До этого на побережье Восточной Чукотки группа морских зверобоев успешно начала сезон охоты на китов, поймав зверя длиной более 13 метров. Охотились на кита члены общины «Сиреники», которые отправились на трех рыбацких лодках в море.