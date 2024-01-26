Труп растерзавшего россиянку волка отправили проверять на зомби-вирус

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Останки волка, который насмерть загрыз жительницу Петуховского округа Курганской области, отправлены специалистам для проверки на зомби-вирус, сообщает Ura.ru со ссылкой на осведомленный источник. По его информации, биоматериал животного будут изучать на протяжении месяца.

Как пишет издание, уже проведенные анализы останков хищника не выявили следов бешенства. Однако эксперты предположили, что волк мог быть заражен зомби-вирусом начальной стадии, что не отразилось на итогах исследования.

Уточняется, что наличие зомби-вируса у животного заподозрили после рассказов очевидцев, которые заявили, что наблюдали у хищника «стеклянные» глаза и невменяемое поведение. Предположительно, волк мог заразиться от косули.

Впервые хроническую изнуряющую болезнь выявили у оленей в американском в штате Колорадо. Свое название «зомби-вирус» заболевание получило из-за разрушительных процессов в мозге, в результате которых заразившиеся животные теряют ориентацию.

О нападении волка на четырех человек в поселке Курорт «Озеро Медвежье» Курганской области стало известно 23 января. Глава Петуховского муниципального округа Антон Волков рассказал, что одну из пострадавших женщин спасти не удалось. При этом, по словам местных жителей, волков могло быть как минимум три, и погибшую женщину растерзали двое из них. Одного хищника смогли застрелить охотники.