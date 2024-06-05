Труп пожилого велосипедиста нашли в канаве под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Труп пожилого велосипедиста нашли в канаве на трассе «Кола» в Ленобласти, пишет «Фонтанка». Рядом с телом лежал покореженный велосипед. По данным издания, сейчас все свидетельствует о том, что мужчину сбили, а виновник аварии скрылся с места происшествия.

Как стало известно изданию, труп нашли на 72-м километре Мурманского шоссе, об его обнаружении полиция узнала накануне утром. Следственно-оперативная группа выехала на место и увидела в канаве погибшего 66-летнего пенсионера из Назии, которого уже около двух недель искали родственники и волонтеры.

Отмечается, что рядом с телом, кроме велосипеда, лежали фрагменты пластикового колпака автомобильного колеса. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее в Москве самокатчик выехал на полосу встречного движения и устроил серьезное ДТП с велосипедистом. Авария произошла во время велопарада. В столице для велосипедистов перекрыли Садовое кольцо, этим воспользовался один электросамокатчик. Мужчина поехал по встречке и лоб в лоб столкнулся с велосипедистом.

До этого в Санкт-Петербурге пьяный 35-летний мужчина на электросамокате сбил ребенка. Девочка каталась на обычном самокате, когда произошло столкновение. Врачи диагностировали у школьницы сотрясение мозга. После инцидента был поднят вопрос о возбуждении дела в рамках Кодекса об административных правонарушениях.