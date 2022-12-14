Труп мужчины пролежал несколько часов у здания больницы в Подмосковье

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На территории Центральной районной больницы в Раменском несколько часов пролежал труп мужчины, сообщает SHOT. Один из очевидцев запечатлел произошедшее на видео. На кадрах возмущенный посетитель больницы показал тело мужчины, которое запорошил снег.

По словам автора ролика, он сообщил о жуткой находке в приемный покой, однако там ему ответили: «Ничем помочь не можем». Охранники также не стали ничего делать.

Тут труп лежит, а всем по***, — возмутился автор ролика.

Руководство больницы уверяет, что оно быстро отреагировало на инцидент, сообщает SHOT. В медучреждении заверили, что медики провели осмотр тела и установили: неизвестный умер за два часа до того, как его нашли. Полиция занялась проверкой инцидента.

Ранее один из пациентов Междуреченской больницы Кемеровской области сообщил, что пациенты терапевтического отделения полтора часа пролежали в палате с трупом. Все это время они ждали, когда тело умершего от рака крови мужчины увезут в морг.