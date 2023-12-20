Труп младенца нашли на помойке в Омске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Омске в мусорном контейнере нашли пакет с телом новорожденной девочки, сообщает РЕН ТВ. По его данным, страшную находку вечером 18 декабря обнаружил местный житель.

Мужчина пошел выносить мусор и обнаружил в контейнере для отходов на улице Малиновского полиэтиленовый пакет с трупом новорожденного ребенка, — рассказал источник.

Омич, нашедший труп младенца, обратился в полицию. Тело ребенка направили на экспертизу. Специалисты определили, что девочка родилась живой вне больницы. По предварительной версии, причиной смерти стало переохлаждение. Правоохранители возбудили уголовное дело. Мать погибшей девочки разыскивают.

Ранее сообщалось, что жительнице Челябинска, выбросившей из окна первого этажа своего новорожденного сына, могут вернуть ребенка. Младенца в черном пакете нашел на морозной ночной улице в Екатеринбурге случайный прохожий. Но находиться с матерью на время расследования и возможного заключения ребенок не сможет. Адвокат рассказал, что 20-летней девушке, которая родила дома и выбросила малыша, грозит до четырех лет колонии, но суд может назначить и условный срок.

В середине ноября в парке под Санкт-Петербургом нашли новорожденную девочку, завернутую в одеяло. Ребенка госпитализировали, медики диагностировали у малышки респираторно-вирусную инфекцию и ринофарингит.