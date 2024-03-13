Труп младенца 17 дней пролежал в погребе в Новосибирской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирской области тело младенца 17 дней пролежало в погребе частного дома, сообщает «МК в Новосибирске». Труп новорожденного обнаружили в одном из домов в Болотниковском районе. По факту произошедшего СК по региону и прокуратура организовали проверки.

Как уточняет издание, мать умершего младенца заявила, что хотела похоронить его на кладбище весной, когда сойдет снег. В полицию обратилась племянница женщины. Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили труп младенца в подполе, тело находилось в ведре. Известно, что мать не вставала на учет в женскую консультацию, чтобы скрыть беременность от отца ребенка. Она родила дома самостоятельно и оставила младенца в погребе.

Это уже не первый раз, когда эта многодетная мать из Новосибирской области оказывается в центре скандала. В 2020 году сибирячка оставила новорожденную дочь на остановке. По словам соседей, женщина ведет разгульный образ жизни.

Мумию пожилого мужчины ранее обнаружили после прорыва трубы в жилом доме в Санкт-Петербурге. Хозяин квартиры умер еще семь лет назад, однако двери были крепко закрыты, поэтому соседи не почувствовали исходящий из жилища запах и не узнали, что он мертв. Дверь в квартиру пенсионера вскрывали сотрудники МЧС, которых на место вызвали жильцы дома.