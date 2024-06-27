Тело 16-летней девушки нашли под вагоном после ЧП в Коми SHOT: 16-летнюю девушку нашли мертвой под десятым вагоном поезда в Коми

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

16-летнюю девушку нашли мертвой под десятым вагоном поезда Воркута — Новороссийск, который накануне сошел с путей в Коми, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, ранее следователи выдвинули версию, что школьницу унесло течением, но она не подтвердилась. Как отмечает источник, отцу о смерти дочери пока не сообщили.

По данным канала, на текущий момент есть информация о трех погибших. Ранее нашли тела двух мужчин-вахтовиков. Один работал на Ямале, второй — в Ухте.

Авария произошла на перегоне Инта — Угольный. Всего сошло девять вагонов пассажирского поезда. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Родственница одной из пассажирок рассказала NEWS.ru, что машины скорой помощи не могли проехать к месту схода поезда, врачей не хватало. Собеседница издания уточнила, что местные жители сами приезжали, чтобы помочь эвакуировать пострадавших и довезти их до больницы. По словам женщины, часть людей при схождении вагонов выкинуло в воду.

До этого сообщалось, что спасатели нашли девочку, пропавшую без вести при сходе поезда. По данным РЕН ТВ, ребенка установили среди неопознанных пассажиров в больнице. Официальной информации об обнаружении школьницы не поступало.