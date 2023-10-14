Тропа здоровья в Заполярном оказалась нездоровой Прокуратура проверит строительство ЗОЖ-зоны за 17 млн рублей в Заполярном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Заполярном Мурманской области ЗОЖ-зоной «Тропа здоровья», строительство которой обошлось в 17 млн рублей, заинтересовалась прокуратура, сообщает Telegram-канал Baza. Общероссийский народный фронт обратился в надзорное ведомство с соответствующей просьбой.

Активисты направили заявление в прокуратуру с просьбой проверить всех, кто реализовывал проект и согласовывал выделение бюджетных средств. Причиной этого стало невыполнение подрядчиком работ в срок: на территории так и не появились зоны отдыха, пикника и прогулок, а также игровые, спортивные и видовые площадки.

Проект «Тропы здоровья» несколько лет назад победил на Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов. Проект понравился жителям Полярного, и они с нетерпением ждали открытия парка.

При этом в сентябре информагентство «СеверПост» писало, что тропа здоровья в Заполярном пострадала от рук вандалов. По всему периметру перевернули скамейки и вырвали урны. В зоне маяка были повалены опоры и информационные стенды, частично вырваны доски из самого сооружения.

Ранее в ясельной группе горно-алтайского детского сада обвалился потолок. Учреждение новое, строилось два года по федеральной программе и было сдано в конце 2022 года. Обошлось без пострадавших.