Троих жителей Ленобласти отправили на карантин из-за подозрений на холеру

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Врачи взяли пробы на холеру у троих жителей Ленинградской области, ранее контактировавших с заболевшими в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Граждане будут на домашнем карантине, пока не придут результаты, уточнили в администрации.

Медики Ленобласти проверяют пробы на холеру у трех человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области. До получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине, — говорится в сообщении.

Власти Ленобласти добавили, что у помещенных на карантин граждан отсутствуют какие-либо клинические проявления болезни. Областной комитет по здравоохранению держит ситуацию под контролем.

Ранее холера была диагностирована у жителя Индии, прибывшего в Россию из Нью-Дели. Мужчину доставили в больницу в Тамбовской области, его состояние стабильно. Региональное управление Роспотребнадзора приступило к принятию мер по недопущению распространения инфекции.

Завоз холеры в РФ ранее допустил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, пик заболеваемости данной инфекцией приходится на конец лета — начало осени. Он призвал россиян планировать свои отпуска с учетом этой информации.