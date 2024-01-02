Троих спортсменов нашли мертвыми под Тверью Пятый канал: троих спортсменов по кикбоксингу нашли мертвыми под Тверью

Фото: Александр Малафеев/vk.com

Александр Малафеев

Пятый канал сообщает, что в ночь на 2 января в Тверской области обнаружили мертвыми троих спортсменов по кикбоксингу. По его данным, погибшими стали кикбоксер Руслан Шахмарданов, чемпион России Александр Малафеев и тренер фитнес-клуба Артем Иванов.

Издание пишет, что тела спортсменов обнаружили в доме в деревне Глазково. По информации Пятого канала, на телах не было признаков насильственной смерти. В публикации указано, что полицейские после осмотра места происшествия нашла несколько пакетов с неизвестным веществом и блистер с таблетками.

Ранее шоумен Дмитрий Красилов, известный широкой публике как Пухляш из клипа Little Big, умер в Москве. Тело танцора обнаружили в его квартире. Артисту стало плохо накануне, когда он возвращался с работы, после этого он перестал выходить на связь.

Певец Стас Костюшкин признался, что его не удивила смерть Красилова. По его словам, артист накануне смерти выглядел болезненным, было заметно, что у него проблемы с давлением.

Артист добавил, что собирался поинтересоваться у Красилова состоянием здоровья и когда тот собирается заняться своим весом, но из-за занятости не успел поговорить. Костюшкин отметил, что вместе с Пухляшом и музыкантом Амирчиком они собирались снять клип. Танцор называл этот проект «лучшим подарком на Новый год» и хотел успеть завершить его до праздников, хотя Костюшкин предлагал перенести съемки на январь.