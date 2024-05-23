Троих посадили, остальным — повестки: сходка кавказцев закончилась дракой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Симферополе 22 мая произошла массовая драка между кавказцами. Позже оказалось, что все молодые люди являются гражданами РФ и многие родились в России. О причинах и последствиях происшествия читайте в материале NEWS.ru.

Мама отдала деньги на адвоката

Выяснилось, что драка произошла из-за финансового вопроса между двумя братьями. 16-летний подросток оказался недоволен тем, что мать отдала 250 тысяч рублей, заработанных им на стройке, на адвоката старшему брату. 20-летнего молодого человека подозревают в похищении человека.

Потасовка произошла возле школы. Очевидцы засняли на видео драку мужчин на улице Артиллерийской. Раздевшиеся по пояс агрессивные люди бегали по двору, крича друг на друга и выясняя отношения кулаками. Местная жительница пишет, что молодые люди постоянно что-то между собой делят. Ситуация стала нормой для этого района Симферополя.

«Это дурдом! Среди белого дня возле школы вдруг организуется боксерский ринг. Чудом не было рядом детей. Сходки тут такие постоянно», — цитирует местную жительницу aif.ru.

Шли поговорить и помириться

Старший брат настаивает, что драки вовсе не было. Встреча была назначена для того, чтобы помириться, но в результате произошла перебранка с распылением газового баллончика. Медицинская помощь никому не понадобилась.

«С младшим братишкой получился конфликт небольшой. Ранее мы с ним поругались и не общались из-за денег. Вот решили поговорить и помириться, на повышенных тонах поговорили. Драки не было, только газовый баллончик», — рассказал молодой человек.

Всех задержали и троих посадили

Уточняется, что полиция нашла всех участников разборок. У всех на руках паспорт гражданина РФ. Некоторые живут в России с рождения. В итоге составлено 16 протоколов за нарушение общественного порядка и один — за нахождение несовершеннолетнего в пьяном состоянии.

Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал происшествие в своем Telegram-канале, а председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации от республиканского ведомства.

«Полиция установила всех участников вчерашнего конфликта, видео которого было опубликовано в социальных сетях. Ими оказались местные жители Симферополя, один — несовершеннолетний. В отношении них составлено 16 протоколов по ч. 1 ст. 20.2.2 и один протокол по ст. 20.22 КоАП РФ. Причиной инцидента стал бытовой конфликт между родными братьями», — написал Крючков.

Националист Владислав Поздняков сообщил, что все совершеннолетние участники драки получили повестки от военного комиссара. Эту же информацию подтвердил Telegram-канал «Mash на волне».

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