Троих подростков задержали за поджоги на железной дороге в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое подростков задержаны сотрудниками полиции за поджоги электрички и релейного шкафа в Домодедово, сообщает Telegram-канал Baza. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.

По данным канала, первый инцидент произошел 21 октября. Подозреваемые подожгли головной вагон электропоезда. В результате выгорела кабина машиниста и часть тамбура. Через месяц подростки подожгли шкаф системы сигнализации и блокировки на перегоне Домодедово — Белые Столбы.

Злоумышленников, возраст которых составляет от 16 до 18 лет, вычислили по камерам видеонаблюдения. В содеянном они сознались.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье движение нескольких поездов было задержано на полтора часа из-за поджога релейного шкафа. Оборудование частично выгорело. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого сотрудники полиции и ОМОНа задержали в Раменском гражданина Молдавии, устроившего в конце лета поджог на перегоне Овражки — Родники в Люберецком районе. В этом районе сгорели три шкафа управления электрообогревом стрелок. Мужчина сообщил, совершил поджог по заданию украинских кураторов, которые обещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.