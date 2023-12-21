Троих подростков задержали по подозрению в работе на СБУ МВД: в Запорожской области троих подростков подозревают в работе на СБУ

Сотрудники полиции задержали диверсионную группу из троих подростков в Запорожской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Несовершеннолетние жители Мелитополя подозреваются в работе на Службу безопасности Украины.

Задержанные являлись участниками диверсионной группы «Чёрный Саботаж». По заданию своих кураторов с украинской стороны ещё в 2022 году они получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию. При этом они собирали и передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск и руководства региона, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, задержанные организовали несколько терактов, покушаясь на жизнь должностных лиц. А также установили закладку самодельного взрывного устройства на 1223 км железной дороги Мелитополь — Тащенак для последующего совершения террористического акта.

В декабре 2022 года подростки передали ВСУ координаты расположения гостинично-ресторанного комплекса «Привал охотника», который позднее был обстрелян украинской армией. Тогда погибли двое гражданских, еще трое получили ранения.

Следователи СУ СК России по области возбудили уголовное дело в отношении задержанных и других неустановленных лиц. В настоящий момент проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее около 20 членов украинской диверсионной группы пытались прорваться на территорию Белгородской области. Проникнуть вглубь региона диверсантам не удалось, в районе населенного пункта Теребрено произошел стрелковый бой. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.