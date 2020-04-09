Троих человек вылечили в Подмосковье от коронавируса

https://static.news.ru/photo/92574df2-7af6-11ea-9af3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое жителей Московской области вылечились от коронавируса. Общее количество выздоровевших в регионе достигло 69 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с распространением COVID-19. Там отметили, что пациенты были выписаны после получения отрицательных тестов на наличие инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв ввёл дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Согласно подписанному им постановлению, всех прибывающих в подмосковные аэропорты будут доставлять до места их проживания для организации карантина или самоизоляции. Кроме того, в области временно запрещено посещение кладбищ, за исключением проведения похорон.

В России на сегодняшний день выявлено 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 711 человек, умерли 79.

В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных. Скончались более 95 тысяч человек, выздоровели свыше 358 тысяч.