Троих бывших полицейских обвиняют в вымогательстве и грабеже в Ростове

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В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых в вымогательстве и грабеже, сообщили в пресс-службе регионального СК. Как отмечается, трое из подозреваемых работали в отделе наркоконтроля местной полиции. Дело уже направлено в суд.

По данным следствия, в 2022 году правоохранители и двое их знакомых незаконно проникли в квартиру дома в Ворошиловском районе и потребовали от жильцов три миллиона рублей. Не обнаружив таких денег, они забрали все ценное и скрылись с места преступления. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. Во время следствия подозреваемые его возместили.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве вынесли приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и основателю фармацевтической группы компаний «Биотэк» бывшему сенатору Борису Шпигелю по делу о коррупции. Суд приговорил Белозерцева и Шпигеля к 12 и 11 годам колонии строгого режима соответственно. Также каждому из осужденных предстоит выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.