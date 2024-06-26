Трогавший школьницу в метро мигрант имел необычное пристрастие Задержан домогавшийся девочки в петербургском метро мигрант

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержан 31-летний гражданин Узбекистана, который трогал 16-летнюю девушку в метро, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина воспользовался повышенным трафиком в подземке и в тесноте вагона трогал несовершеннолетнюю за бедра, притворившись, что его толкают.

Когда девушка заметила происходящее, злоумышленник удалился вглубь вагона. Правоохранители нашли мигранта и даже изучили содержимое его мобильного телефона. Там оказались ролики, говорящие об увлечении мужчины фроттеризмом — это вид домогательства, когда мужчина в час пик трется частями тела или трогает своих жертв за интимные места.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. АН «Оперативное прикрытие» уточняет, что в полицию обратилась мать пострадавшей. Инцидент произошел в вагоне электропоезда между станциями метро «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасская».

Ранее в московском районе Тушино задержали мигранта, подозреваемого в домогательствах по отношению к соседу по палате. Мигрант трогал молодого человека за половые органы и другие части тела. Он дышал студенту на ухо, покусывал и снимал происходящее на камеру смартфона.