Трое участников инцидента с убийством полицейского в Дагестане задержаны

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Правоохранители арестовали троих участников инцидента в Дагестане, в ходе которого был убит полицейский, сообщили в МВД по республике. В настоящее время принимаются меры по задержанию остальных разыскиваемых.

Трое разыскиваемых участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства! Принимаются меры к задержанию остальных разыскиваемых, — сказано в заявлении.

По данным МВД, конфликт начался еще накануне. Однако когда стороны не смогли его разрешить, позвали на помощь родственников и поехали разбираться на пустырь. Сначала произошла словесная перепалка, но потом в ход пошли кулаки. Для урегулирования инцидента на место приехал начальник тылового обеспечения. В ходе драки оппоненты достали оружие и начали стрелять. Сотрудник полиции погиб от ранения в голову.

Помимо правоохранителя умер еще один человек, несколько других участников конфликта были ранены в ходе перестрелки, которая произошла около 17:30 в селе Леваши. Злоумышленники скрылись с места происшествия на четырех автомобилях: Lexus LX 570, Lada Vesta, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser 200. Полиция начала расследование инцидента и объявила в розыск подозреваемого в преступлении — Гусенгаджиева Багаудина Магомедовича 1997 года рождения, жителя селения Леваши.