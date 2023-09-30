Трое школьников оплевали нашивку V и нарисовали знак «Азова» под Мариуполем Под Мариуполем задержали троих школьников за реабилитацию нацизма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали под Мариуполем в Донецкой Народной Республике троих школьников в связи с распространением националистической символики, сообщают «Известия». По информации издания, подростки оплевали российскую армейскую нашивку V, поглумились над георгиевскими лентами и флагом РФ, а также продемонстрировали нацистское приветствие и нарисовали знак батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Благодаря анализу информпространства, мониторинга той же блогосферы, интернет-мессенджеров, было установлено закрытое сообщество с участниками, где шло плотное распространение экстремистских материалов и националистической символики, — рассказал офицер военной контрразведки с позывным Фрегат.

Действия школьников под две статьи российского уголовного кодекса — осквернение госсимволов и реабилитация нацизма. Подростков отпустили домой, а в отношении их родителей возбудили уголовное дело. Им придется выплачивать штрафы.

Ранее сообщалось, что девятиклассник из поселка Сосьва Свердловской области призывал через мессенджер школьников поджигать военкоматы и расхваливал диверсантов. На 16-летнего подростка завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к терроризму».