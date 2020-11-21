Трое школьников могут попасть в тюрьму за план взорвать в игре здание ФСБ

https://static.news.ru/photo/d88a3cca-2bf5-11eb-82ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Увлечение компьютерными играми порой может обернуться неожиданными и неприятными последствиями. Трое девятиклассников из города Канск Красноярского края рискуют оказаться в тюрьме за то, что хотели взорвать здание ФСБ, построенное в компьютерной игре Minecraft.

Следственный комитет в Красноярском крае обвиняет трех подростков по статьям об организации деятельности террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК) и участии в нем (ч. 2 ст. 205.4 УК) из-за листовок в поддержку анархиста Азата Мифтахова и планов взорвать построенное в компьютерной игре здание ФСБ, — сообщает URA.RU со ссылкой на издание Baza.

Отмечается, что по этим обвинениям подростки могут получить серьёзные сроки. Им грозит заключение вплоть до пожизненного.

Что касается Мифтахова, то сообщается, что двое 14-летних подростков расклеивали листовки в его поддержку в своём городе. Одна из них оказалась на здании местного УФСБ.

Ранее NEWS.ru писал, что математическое общество Франции выступило с заявлением, касающимся уголовного преследования аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в нападении на офис партии «Единая Россия» в Москве. Европейские учёные поддержали своего российского коллегу.