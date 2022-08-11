Трое рабочих погибли в Челябинске в канализации

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Тела троих рабочих обнаружены в канализационном отстойнике в Челябинске. По предварительным данным, они отравились продуктами распада канализационных вод, сообщает областное ГУ МЧС.

Канализация, где были найдены тела, находится неподалёку от торгово-развлекательного комплекса «Алмаз». Тела ремонтников на поверхность извлекли сотрудники МЧС.

7 августа в районе Люблино 13 рабочих проводили ремонтные работы в коллекторе. В результате подъема уровня воды из-за ливня они оказались заблокированными в колодце. Пятеро рабочих смогли выбраться самостоятельно, пятерых удалось поднять сотрудникам МЧС, ещё трое пропали.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Люблино 14 рабочих провалились в коллекторный колодец. Сообщается, что шестеро из них смогли выбраться самостоятельно, за спасение остальных взялись сотрудники МЧС.