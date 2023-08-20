Трое рабочих погибли при падении в канализационный колодец под Саратовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Трое рабочих погибли при падении в колодец канализационно-насосной станции в Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета России. Инцидент произошел в населенному пункте Горный.

По предварительным данным, 39-летний главный инженер совместно с двумя слесарями аварийно-восстановительных работ 45 и 67 лет скончались при производстве работ по восстановлению запорной арматуры в приемном колодце, — говорится в заявлении.

По данному факту СУ СК по Саратовской области возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время на месте происшествия работают следователи, они выясняют все детали и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что трое детей и один взрослый погибли в ДТП под Волгоградом. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками. Жертвами аварии стали водитель и дети в возрасте четырех, 11 и 14 лет. Кроме того, пострадала 36-летняя пассажирка легковой машины, ее доставили в больницу. Пострадала еще одна пассажирка Hyundai — 36-летняя женщина, ее госпитализировали.