Трое полицейских попали за решетку из-за 320 тысяч рублей и наркотиков В Ингушетии трое экс-полицейских получили срок за грабеж и хранение наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ингушетии трем экс-сотрудникам полиции, обвиняемым в получении взятки, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве, вынесли обвинительный приговор, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Малгобекский городской суд приговорил бывших правоохранителей к лишению свободы на срок от двух до четырех лет, передает РИА Новости.

Суд назначил им наказание от двух до четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя государственной власти в правоохранительных органах, сроком на три года, а также специальных званий, — сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, в апреле прошлого года обвиняемые, будучи работниками органов внутренних дел, потребовали с местного жителя деньги, запугивая проведением экспертизы на предмет употребления запрещенных веществ. Опасаясь уголовной ответственности, мужчина передал правоохранителям 70 тысяч рублей. Аналогичным способом полицейские похитили около 8 тысяч рублей у жителя селения Барсуки и еще 250 тысяч рублей у другого жителя республики. Помимо этого, у одного из правоохранителей следователи нашли героин.

В Ростове-на-Дону сотрудника полиции подозревают в передаче четырех видов наркотиков подсудимому, который хотел незаметно пронести их в СИЗО. Передачу запрещенных веществ осуществляли прямо в зале суда.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.