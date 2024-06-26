Трое погибли в массовом ДТП с фурами и легковушками в Пензенской области В Пензенской области в ДТП с тремя фурами погибла семья с ребенком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три человека, в том числе ребенок, погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомобилей в Пензенской области, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД УМВД России в Telegram-канале. Установлено, что на трассе «Урал» столкнулись Daf в составе с полуприцепом, Gelly MK, Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, Renault с полуприцепом и Chevrolet Lacetti.

Несовместимые с жизнью травмы получили пассажиры Gelly MK: женщина 1992 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Они скончались на месте. Водитель легковушки, мужчина 1990 года рождения, умер в больнице. Также был госпитализирован водитель автомобиля Daf. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Накануне в Краснодаре автомобиль BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки торгового центра «Галерея» и рухнул на крышу. На месте скончалась семья, в том числе ребенок. Известно, что пассажирка автомобиля была беременной. По версии следователей, мужчина специально увеличил скорость, пробил ограждение и упал с парковки. Предварительно известно, что причиной такого поступка мужчины стал внезапный конфликт с женщиной. Заведено уголовное дело.