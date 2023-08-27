Трое подростков пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ пострадали три подростка

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Трое детей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, заявил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в настоящее время подростки с осколочными ранениями и контузиями находятся в больнице.

Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на 1-й площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 годов рождения. С осколочными ранениями и контузиями доставлены в медучреждения города, — написал мэр Донецка.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало ранее, что ВСУ ударили по Киевскому и Куйбышевскому районам республиканской столицы тремя кассетными снарядами калибра 155 мм.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска обстреливали территорию республики более 60 раз. В результате ударов ВСУ пять человек получили ранения различной степени тяжести. По словам Пушилина, ВСУ обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Кроме этого, под удар украинских сил попали Горловка и Великоновоселковский район.