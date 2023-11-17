Трое подростков до смерти избили бездомного в Алтайском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое подростков до смерти избили 54-летнего бездомного в Камне-на-Оби Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело. Следователи квалифицировали действия несовершеннолетних как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), по факту смерти 54-летнего мужчины без определенного места жительства, — говорится в сообщении.

Убийство произошло 12 ноября. По версии следствия, трое подростков избили бездомного, нанося удары по его голове и туловищу. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. Подростков задержали, они дали признательные показания. Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу 16-летнего юноши, его 14-летнего подельника уже поместили под подписку о невыезде. Возраст третьего участника нападения не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону группа молодых людей жестоко избила администратора одного из компьютерных клубов. Пострадавшего госпитализировали с раздробленным черепом. Нападавшие разыскиваются.