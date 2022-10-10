Трое мужчин пропали на термальных источниках Камчатки

Фото: Andrey Nechaev/Russian Look/Global Look Press

Трое мужчин потерялись в районе Больших банных источников на Камчатке. Они направились в район термальных источников на джипе и не вернулись, сообщает РЕН ТВ.

Просьба найти мужчин поступило в региональное МЧС от жены одного из них. Она рассказала, что потерявшиеся на связь не выходят. На поиски пропавших выдвинулись камчатские спасатели. Искать мужчин сотрудники МЧС поехали на квадроциклах, так как лесные дороги, которые ведут к источникам, размыло из-за обильных ливней.

С собой у спасателей есть дроны, при помощи которых они хотят осмотреть территорию с воздуха.

Ранее частный детектив Екатерина Шумякина сообщила, что следователи нашли тело пропавшей летом 2021 года жительницы Рязани Елены Логуновой. Девушка пропала год назад, ее искал весь город. Адвокат пропавшей неоднократно просил следствие допросить ее мужа Александра Логунова в качестве подозреваемого.