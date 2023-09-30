Трое мужчин отправились в колонию вместо СВО из-за нападения на начальника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил к реальным срокам участникам потасовки, случившейся 1 июня на полигоне Минобороны «Кадамовский», расположенном в Ростовской области, сообщает «Коммерсант». Контрактники из Астрахани Рамиль Бимагамбетов, Жанарбек Джалмухамбетов и Чингисхан Калиев были признаны виновными в «насильственных действиях в отношении начальника в период мобилизации, вооруженного конфликта и ведения боевых действий», а также в «дискредитации своего командира перед подчиненными».

Осужденные вместо максимальных 15 лет колонии получили сроки в 5,5-6 лет колонии. При этом приближенные к осужденным источники утверждают, что мужчины не планируют ни оспаривать полученные сроки, ни отбывать наказание. Сразу после этапирования осужденных в колонии они планируют написать заявления о замене оставшейся части наказания участием в боевых действиях в зоне проведения СВО.

Трое мужчин ввязались в драку с офицером, который на плацу отчитывал их за самовольное оставление военной части.

В июле в Челябинской области пьяные военные избили полицейского на межвидовом полигоне. У пострадавшего диагностировали кровоподтеки и ушиб груди.