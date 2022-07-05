Трое мужчин напали на воинскую часть в Брянской области Mash: трое мужчин атаковали воинскую часть под Брянском

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Трое неизвестных напали на воинскую часть в Клинцах Брянской области, пишет Mash. В источнике уточнили, что трио в черных масках напало на здание войсковой части в 04:15 утра по московскому времени, после чего неизвестным удалось скрыться. По словам местных жителей, им удалось расслышать автоматную очередь. Сотрудники полиции начали поиски нападавших.

По нашей информации, все случилось примерно в 04:15 утра. Двое [нападавших] были одеты в темно-красную одежду, один — в черную. Все в масках и вооружены. Скрылись в неизвестном направлении. Один из них ранен ответным огнем, — сказано в сообщении.

Ранее в Краснодаре задержали 46-летнего уроженца Волгоградской области, который бросил «коктейль Молотова» в здание местной ФСБ. Поджигателем оказался ранее судимый Игорь Паскарь. Диверсия не удалась, загорелся только коврик у входа в ведомство.

До этого ФСБ России задержала подозреваемого в поджоге нескольких военкоматов в Удмуртии. Им оказался бывший сельский учитель Илья Фарбер, ранее осужденный за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.