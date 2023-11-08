Трое мужчин на снегоходе провалились под лед в Якутии

Фото: t.me/spasykt

Снегоход с тремя мужчинами провалился под лед на реке Индигирке в Оймяконском районе Якутии, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Инцидент произошел 7 ноября, тела пропавших до сих пор не обнаружены. Поисковые работы продолжаются.

В Оймяконском районе в местности Туостаах в 25 км от села Оймякон на реке Индигирке провалился под лед снегоход «Буран», на котором находились трое мужчин 1956, 1980 и 1984 года рождения, — отметили представители прокуратуры.

Ранее в Красноярском крае спасатели вытащили из реки пассажирку почти затонувшего в ледяной реке автомобиля УАЗ. Как транспортное средство очутилось посреди реки Урюп — неизвестно, предполагается, что водитель хотел проехать водоем вброд, но не рассчитал силы. Именно он смог потом вылезти из кабины и обратился к спасателям на помощью, чтобы высвободить подругу. Видео с эвакуацией появилось в Сети.

После этого в Иркутской области легковой автомобиль съехал в реку и утонул. Трагедия произошла в Усть-Кутском районе, на федеральной автодороге «Вилюй» в районе поселка Янталь. Водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала с трассы и опрокинулась в водоем днищем кверху. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей.