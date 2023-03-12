ВСУ ударили по Перевальску из РСЗО HIMARS СЦКК: трое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ Перевальска в ЛНР

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Трое мирных жителей погибли и еще девять пострадали при обстреле Перевальска со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огонь попала автостанция.

По предварительной информации, в результате обстрела автостанции «Алчевск АС-1» в городе Перевальск погибло три мирных жителя, и 9 человек получили ранения различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

За несколько часов до этого появились сведения, согласно которым ВСУ выпустили по Перевальску ракету из РСЗО HIMARS.

Ранее при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погибла местная жительница. Под огнем оказался микрорайон «Сокол».

По имеющимся данным, в результате удара оказались разрушены многоквартирные дома и магазины. Огонь велся с правого берега Днепра боеприпасами западного производства.