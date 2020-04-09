Трое министров Хакассии скрыли сведения о доходах

Республиканская прокуратура Хакасии уличила трёх членов правительства в сокрытии данных о имуществе и доходах за 2018 год. Глава-коммунист Валентин Коновалов наказал подчинённых.
Прокуратура выявила несостыковки в декларациях министра природных ресурсов Сергей Арехова, главы минкультуры Леонида Ерёмина и министра здравоохранения Владимира Костюша.
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Как писал NEWS.ru, 30-летний юрист Коновалов возглавил Хакасию осенью 2018 года, выиграв выборы во втором туре, в котором оказался единственным кандидатом. Она набрал 57,57% голосов избирателей при явке в 45,73%.
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