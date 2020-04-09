Трое министров Хакассии скрыли сведения о доходах

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Полицейские в Свердловской области вывели из леса многодетную семью, которая решила спастись от коронавируса в дикой природе. Родителей обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей.

Поиски начались после обращения жительницы посёлка Буланаш, которая сообщила о пропаже брата, его супруги и их троих детей — семья ушла в соседний лес и перестала выходить на связь. Глава...