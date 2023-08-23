Трое детей-велосипедистов погибли в ДТП под Пятигорском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под Пятигорском грузовая «Газель» наехала на трех детей-велосипедистов, все они погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД по региону. Инцидент произошел во время тренировки юных спортсменов, которую они проводили под руководством тренера. Предполагаемый виновник происшествия задержан.

23 августа около 16:30 на 3-м км автодороги «Обход города Пятигорска» водитель грузовой «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах. От полученных травм трое детей (11, 12 и 13 лет, жители Пятигорска) скончались, — говорится в сообщении ГИБДД.

По имеющимся данным, детей сопровождала тренер, которая по неустановленным причинам двигалась впереди на автомобиле сопровождения. Водитель совершившей наезд «Газели» — 33-летний житель Петровского округа. Степень его ответственности установит следствие.

На месте происшествия работают наряды ДПС, правоохранительные органы. Также туда выехал краевой министр физической культуры и спорта Борис Семеняк.

Как указал в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, погибшие возвращались домой с соревнований. Глава региона принес соболезнования семьям погибших и пообещал досконально разобраться, что привело к трагедии.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 18-летний велосипедист погиб при лобовом столкновении с BMW. Авария произошла на 114-м км дороги Кемполово — Выра — Тосно — Шапки вечером 22 августа. Проводится проверка для выяснения обстоятельств ДТП.