Трое детей провалились под лёд в Воронежской области

https://static.news.ru/photo/6dd6d39a-6983-11eb-8c1e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Гнилом Воронежской области три ребёнка провалились под лёд. Об этом сообщили экстренные службы региона.

Двое выбрались самостоятельно, одного унесло течением, — сообщило РИА Новости со ссылкой на спасателей.

Инцидент произошёл на реке Тихая Сосна. Ребёнка ищут.

В январе российский блогер и путешественник Александр Юнанов во время испытаний своего мотовездехода на Ладожском озере провалился под лёд. Съёмочная команда блогера смогла запечатлеть этот момент, а также засняла на видео спасение путешественника и извлечение из-подо льда его транспортного средства.

В конце ноября в Ханты-Мансийском автономном округе под лёд провалился автомобиль с людьми. Как писал NEWS.ru, в салоне машины Chevrolet Niva, оказавшейся в реке, находились девять человек: трое мужчин, три женщины и три девочки, самой младшей из которых было пять месяцев. Младенец и женщина 1991 года рождения, которая была беременна, погибли сразу. Остальным удалось выбраться, но одна из спасшихся девочек на некоторое время оказалась в коме. Выживший водитель предстанет перед судом.