Трое детей погибли в ДТП под Волгоградом

Фото: МВД РФ

Трое детей и один взрослый погибли в результате ДТП в Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Еще один человек пострадал и был доставлен в больницу.

Авария произошла накануне вечером на 809-м километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками – Man и Volvo. В результате водитель легковой машины, а также трое пассажиров в возрасте четырех, 11 и 14 лет погибли на месте.

Пострадала еще одна пассажирка Hyundai – 36-летняя женщина. Она госпитализирована. Информации о ее состоянии нет. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Для установления всех обстоятельств ДТП назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Забайкалье погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще шесть человек получили травмы, среди них также есть дети. Авария произошла на федеральной трассе Чита — Забайкальск, там столкнулись два легковых автомобиля. Оба водителя были трезвы, сам предполагаемый виновник аварии не пострадал.