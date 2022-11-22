Трое детей погибли при пожаре в Курганской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое детей погибли в результате пожара в Курганской области. Еще два человека пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Пожар произошел в деревне Подуровка Целинного района утром 22 ноября. Предполагается, что к возгоранию частного дома по улице Степная могли привести неисправность печного и электрооборудования.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех несовершеннолетних детей, 2010, 2011 и 2016 годов рождения. <...> По предварительным данным, в результате пожара погибли дети, проживающие в указанном доме, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате пожара также пострадали двое мужчин. Они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии при пожаре в частном доме погибла целая семья — двое взрослых и четверо приемных детей с инвалидностью. Местные власти отмечали, что семья была благополучной, имела подсобное хозяйство.