Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Фото: t.me/irk38mchs

Фото с места происшествия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Маркова Иркутской области. Из дома сумела выбраться мать с ребенком, пожарных вызвали очевидцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в двухэтажном доме в микрорайоне Березовом утром 29 декабря. Успевшая выбраться из дома женщина сообщила, что внутри остались еще трое детей. В ходе тушения огня пожарными были обнаружены тела детей.

Площадь пожара составила 72 кв. м., на месте работали пять пожарных расчетов. Эксперты пожарной лаборатории выясняют причину возгорания. С родственниками погибших детей работают психологи МЧС.

Ранее сообщалось, что 25 декабря в Иркутской области в поселке Железнодорожный 69-летняя женщина с восьмилетней внучкой погибли из-за загоревшегося электрообогревателя в двухквартирном частном доме. Пятерым жильцам из соседней квартиры удалось выбраться самостоятельно до приезда пожарных.