Трое детей погибли от отравления угарным газом в Карачаево-Черкесии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трое детей и один взрослый мужчина погибли в результате отравления угарным газом в частном доме, расположенном в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. В ведомстве подчеркнули, что по факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух человек».

В пресс-службе рассказали, что происшествие произошло в минувший вторник, 27 февраля. В частном доме в селе Первомайское были обнаружены тела 47-летнего мужчины, а также детей в возрасте 13, 9 и 7 лет. В бессознательном состоянии также находилась 34-летняя женщина. Врачи не сумели спасти жизни мужчины и детей, женщина же в настоящее время находится в местном медучреждении. Точная причина гибели четырех человек неизвестна, однако основная версия — отравление окисью углерода (угарным газом).

Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти, — сообщили в Следственном комитете РФ.

Как сообщалось ранее, на севере Москвы загорелась квартира, расположенная на улице Академика Ильюшина. В результате происшествия погибли две женщины. Отмечается, что одна из них скончалась в результате отравления угарным газом.