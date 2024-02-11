Трое детей погибли на Ставрополье при наезде поезда на легковушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Ставропольском крае трое детей погибли в результате ДТП с поездом и легковым автомобилем, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, авария произошла на переезде между Светлоградом и поселком Благодарный.

Выехавший на пути автомобиль, в котором находились дети, снес ехавший поезд. Всего в результате аварии пострадали пять человек, в то числе водитель, которого доставили в районную больницу.

Опубликовано фото с места ДТП. На снимке видно иномарку со вмятиной от удара.

Ранее в Кузбассе в результате ДТП с легковушкой и двумя автобусами пострадали 14 человек, в том числе трое водителей. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2104 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Волгабасом», после чего в них врезался ЛиАЗ. В обоих автобусах находилось в общей сложности 56 пассажиров.

Также в Сети появилось видео с камер в Казани, где стритрейсер наехал на людей. На кадрах видно, как автомобиль BMW боком врезается в толпу людей, переходивших дорогу по «зебре». Пострадали три человека. По данным СМИ, все находившиеся в иномарке были пьяны, при этом за машиной в базе ГИБДД числится 19 штрафов, все — за превышение скорости. Водитель BMW арестован.