Трое детей отравились угарным газом в Московской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое детей отравились угарным газом в Московской области в поселке Аргуново, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Сообщается, что в доме случилось замыкание из-за обогревателя. В помещении находились два маленьких мальчика и годовалая девочка, их госпитализировали.

Инцидент случился в поселке Аргуново. В доме произошло замыкание от обогревателя, которым отапливали жилище. По предварительным данным, пострадали два маленьких мальчика и годовалая девочка. Они госпитализированы, — указано в сообщении.

В ночь на 29 июля произошел пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве. В результате погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Еще четыре человека были госпитализированы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента, виновным грозит до десяти лет лишения свободы. Ведомство в качестве одной из основных версий называет неисправность электропроводки.