Трое человек избили якутянку в Новосибирске из-за азиатской внешности

В центре Новосибирска компания из двух мужчин и женщины избила якутянку, об этом в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) сообщила сама пострадавшая. По ее словам, поводом для нападения стала ее азиатская внешность. Девушка отметила, что ее пытался защитить знакомый, его чуть не задушил один из нападавших.

Где-то в переулке недалеко от площади Ленина меня избили из-за того, что я азиатка. Они меня пнули, а затем пошла куча оскорблений. Их было трое: парень, девушка и мужик в камуфляжной форме. Со мной был знакомый Тимир, который начал защищать меня. Неадекватный мужчина начал душить Тимира, — рассказала пострадавшая.

В беседе с НГС она рассказала, что после произошедшего написала заявление в полицию. Представитель МВД подтвердил, что по факту нападения на девушку проводится проверка. Полиция проводит оперативные мероприятия на месте конфликта.

Ранее житель Дагестана напал на девушку, которая прогуливалась в просвечивающем платье. Как сообщил Telegram-канал Baza, мужчину возмутил ее якобы непристойный вид, из-за чего он плюнул в нее, а потом бросил на землю. Пострадавшая обратилась в травмпункт и полицию. В Сети было опубликовано видео с моментом нападения.