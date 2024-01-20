Три женщины в Махачкале отравились угарным газом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Махачкале три женщины отравились угарным газом, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана. Предположительно, причиной стала утечка из газовой печи.

20 января 2024 года в частном доме по улице Мирзоева в городе Махачкале вследствие произошедшей утечки из газовой печи трое женщин отравились угарным газом. Им оказывается медицинская помощь, — сообщили в прокуратуре республики.

О состоянии женщин не уточняется. Надзорное ведомство начало проверку по факту произошедшего. Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований законодательства в части эксплуатации газового оборудования.

Ранее в подмосковном городе Люберцы насмерть отравились угарным газом трое мужчин и одна женщина.. Погибшие проживали в разных квартирах одного из домов на Инициативной улице, где обнаружили трупы. Еще одна женщина пострадала, она была в коме.