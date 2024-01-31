Три женщины и ребенок погибли при пожаре в Биробиджане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Биробиджане, среди них один ребенок, сообщает пресс-служба территориального управления МЧС. На полную ликвидацию возгорания спасателям потребовалось около пяти часов.

Трагедия произошла ночью. Очевидцы сообщили, что дом по улице Фурманова, 9 объят пламенем. Около пяти часов расчетам МЧС России потребовалось на полную ликвидацию возгорания. Обнаружены погибшими три женщины и ребенок, - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время устанавливаются причины пожара. В качестве предварительных версий специалисты называют нарушение требований пожарной безопасности при использовании отопительной печи, обогревателя либо неосторожное обращение с огнем.

Ранее стало известно, что трое детей в возрасте 8, 10 и 16 лет погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области. Их родители были госпитализированы с ожогами. По предварительным данным, дом загорелся из-за неисправности печного или электрического оборудования.

Также сообщалось, что пятиэтажный жилой дом загорелся в городе Холмске на Сахалине. Сначала из подвала повалил густой дым, затем огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Первая команда огнеборцев была на месте уже через пять минут после того, как сигнал поступил диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона. Тушением занимались 10 сотрудников МЧС, были задействованы две единицы техники. Никто не пострадал.