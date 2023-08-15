Три украинских дрона попытались ударить по Брянской области SHOT: силы ПВО сбили три ударных дрона в Брянской области

Фото: Volodymyr Trasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что силы противовоздушной обороны сбили три ударных беспилотника самолетного типа в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным SHOT, три украинских ударных беспилотника пытались атаковать Брянскую область в ночь на 15 августа. В публикации говорится, что дроны летели в сторону села Жирятино, все они были сбиты системами ПВО.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными села Чаусы Погарского района. По его словам, в результате атаки погибли двое жителей региона. Кроме этого, повреждения получило имущество сельхозпредприятия.

10 августа под огонь ВСУ также попало брянское село Хинель в Севском районе, пострадавших удалось избежать, сообщал Богомаз. В результате обстрела населенного пункта повреждения получили жилой дом и торговый объект.

8 августа Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. По его словам, пострадавших нет. Он отметил, что в результате обстрела имеются частичные повреждения зданий.