Три украинских БПЛА атаковали российский регион Гладков: три украинских БПЛА атаковали Белгородскую область

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Белгородский район был атакован тремя украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), написал в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет.

Повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители сел Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторов Валковский и Церковный и частично поселка Октябрьский, — сообщил глава региона.

Гладков добавил, что аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

Вооруженные силы Украины в течение дня 8 июня атаковали приграничные районы Курской области, информировал врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, пострадавших нет, есть поврежденная сельхозтехника, с ремонтом которой Смирнов пообещал помочь. По его данным, стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов.

До этого Смирнов сообщил, что территория Курской области 31 мая была неоднократно атакована ВСУ. Он уточнил, что в результате обстрелов и сбросов с коптеров и дронов-камикадзе никто из жителей не пострадал, но в некоторых населенных пунктах вспыхнули пожары и были повреждены линии электропередачи.