Три тонны мусора и кучу животных вывезли из квартиры в Улан-Удэ Из квартиры жительницы Улан-Удэ вывезли три тонны мусора и десятки животных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Больную мать с дочерью, огромное количество кошек и собак и три тонны мусора вывезли из двухкомнатной квартиры в Улан-Удэ, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда. Коллективный иск на них подали жильцы многоквартирного дома по улице Путейская.

Из подъезда, через вентиляционные шахты, смежные стены, полы и потолки, окна постоянно проникает в квартиры специфический и невыносимый для нормального человека запах экскрементов кошек, собак, а также человека, — рассказали в пресс-службе суда.

Жильцы поделились, что многолетние жалобы в различные инстанции ни к чему не привели. В квартире проживала прикованная к постели престарелая мать ответчицы, уход за которой никем не осуществлялся. Кроме того, в квартире обитало около 15 собак и большое количество кошек и насекомых.

Рассмотрев гражданский иск, сотрудники полиции, Минсоцзащиты населения Бурятии и управляющей компании посетили квартиру и убедились в правоте соседей. По результатам визита, престарелую женщину отправили в медучреждение, ответчицу направили на принудительное лечение в психоневрологический диспансер, кошек отдали волонтерам, а собак отвезли в приют.

После выселения всех жильцов в квартире провели профессиональную генеральную уборку, дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию, а также вывезли более трех тонн мусора.

Ранее сотрудники полиции и телевидение приехали к женщине, которая в Дзержинске выкинула из окна пятого этажа дома истощенных собак. По приезде полицейских ей стало плохо и ее увезли на скорой. Сосед женщины отметил, что хозяйка квартиры преклонного возраста, она имеет проблемы со здоровьем. У женщины в квартире всегда было много животных, из-за чего оттуда постоянно пахло и всегда был слышен лай.