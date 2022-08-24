Три судна сорвались с якоря в районе Сахалина

Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Три судна сорвались с якоря в районе Сахалина, идёт спасательная операция. Речь может идти о двух баржах и катере, стоявших в татарском проливе, пишет ТАСС.

На судах находятся 54 человека.

Дрейфуют три судна. На борту порядка 54 человек, — приводит агентство слова собеседника в экстренных службах.

В морском спасательном подцентре подтвердили проведение спасательной операции.

В конце июля малое географическое судно «Шляхович» гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная. Мина была дрейфующей.

Ранее сообщалось, что в Мраморном море произошло столкновение двух сухогрузов. Сухогруз «Маре» вышел из-под контроля по неизвестной причине во время плавания в Мраморном море. Корабль, начавший дрейфовать, столкнулся с другим сухогрузом «Арел-4».