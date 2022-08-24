Три судна сорвались с якоря в районе Сахалина, идёт спасательная операция. Речь может идти о двух баржах и катере, стоявших в татарском проливе, пишет ТАСС.
На судах находятся 54 человека.
Дрейфуют три судна. На борту порядка 54 человек, — приводит агентство слова собеседника в экстренных службах.
В морском спасательном подцентре подтвердили проведение спасательной операции.
В конце июля малое географическое судно «Шляхович» гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная. Мина была дрейфующей.
Ранее сообщалось, что в Мраморном море произошло столкновение двух сухогрузов. Сухогруз «Маре» вышел из-под контроля по неизвестной причине во время плавания в Мраморном море. Корабль, начавший дрейфовать, столкнулся с другим сухогрузом «Арел-4».