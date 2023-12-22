Три спрятанных трупа обнаружили на кладбище в уральском поселке В поселке Шаля на кладбище обнаружили три спрятанных трупа

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На кладбище в уральском поселке Шаля обнаружили три спрятанных трупа, сообщает KP.RU со ссылкой на местную администрацию. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области подчеркнули, что тела были направлены на экспертизу для выяснения причин смерти. Признаков криминальной смерти не установлено.

Тела трех человек были направлены на экспертизу, признаков криминальной смерти не установлено, — рассказали в ведомстве.

Как уточняет издание, тела нашли на местном кладбище. Трупы находились под одной из могил. Проверкой инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудники петербургского автосервиса ранее обнаружили тело мужчины на дне смотровой ямы. Инцидент произошёл на Митрофаньевском шоссе. Как утверждали работники автосервиса, они видели этого мужчину впервые.

До этого в Санкт-Петербурге местная жительница обнаружила гниющий труп мужчины в мусоропроводе. Правоохранители смогли определить, что тело уже долгое время лежало среди мусора: на нем были заметны гнилостные изменения.

В октябре жительница Екатеринбурга обнаружила окоченевшее тело мужчины в кустах на пересечении ЕКАД с улицей Черняховского. По словам женщины, страшная находка попалась ей по дороге на работу. Увидев труп, горожанка немедленно позвонила в полицию.