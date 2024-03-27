Три скважины на шахте «Пионер» показали наличие большого объема воды

Фото: МЧС Амурской области

Все три скважины в горной выработке рудника «Пионер» в Амурской области показали наличие больших объемов воды, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В настоящее время ведется бурение двух новых контрольных скважин.

Завершено бурение трех скважин в горные выработки рудника, — заявил собеседник агентства.

По его словам, проведенное с помощью камер обследование вывило «наличие в выработках большого объема воды». Собеседник агентства отметил, что четвертая установка пробурила 16 из необходимых 245 метров, подготовлена к работе пятая установка.

В пресс-службе МЧС России агентству сообщили, что наличие в горных выработках воды подтвердилось результатами третьей буровой установки. Две из высвободившихся установок будут использовать для исследования нижележащих горизонтов, чтобы установить полную картину по глубине выработоки и «принять решение о дальнейшей работе».

Вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте. Позже спасатели пробурили скважину глубиной 53 метра в направлении застрявших горняков. Однако вскоре стало известно, что рудник с большой вероятностью затоплен.